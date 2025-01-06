Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca hazırlanan ‘Kaza İstatistikleri ’ne göre 2024 yılı Ocak - Aralık döneminde Türkiye genelinde 2 bin 713 ölümlü trafik kazası meydana geldi.

Ülke geneli ve il bazında açıklanan trafik kazaları ve sonuçlarının türlerine göre dağılımı istatistiklerine göre Türkiye genelinde Ocak – Aralık döneminde; 266 bin 780 ölümlü - yaralanmalı kaza, 388 bin 644 yaralanmalı kaza, 356 bin 368 maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Türkiye’de Ocak – Aralık döneminde gerçekleşen trafik kazalarında hayatını kaybeden toplam vatandaş sayısı ise 2 bin 536 olarak istatistiklere yansıdı.

VAN’A AİT 1 YILLIK TRAFİK BİLANÇOSU

Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri Resmi İstatistik Programı (RİP) tarafından yayımlanan verilere göre 2024 yılında Van’da toplam bin 881 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti.

Van’da 1 yılda meydana gelen toplam maddi hasarlı trafik kaza sayısı 2 bin 472 olarak istatistiklerde yer aldı.

2024 yılı Ocak - Aralık döneminde Van’da meydana gelen trafik kazalarında 3 bin 363 kişi yaralandı. 2024 yılında Van’da yaşanan trafik kazalarında 18 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.