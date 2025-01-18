Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, dün Van’ı ziyaret ederek bir dizi programa katıldı. Bakan Memişoğlu, Van Valiliğinde düzenlenen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Van Sağlık Yöneticileri Toplantısı’na katılım sağladı.

Toplantıda yatırım programına alınan ve bu yıl içerisinde yapımına başlanacak sağlık yatırımları değerlendirilerek istişarelerde bulunuldu.

Van Valiliği, “Vatandaşlarımıza şifa dağıtacak ve sağlık altyapısına büyük katkı sağlayacak yatırımlarımız” diyerek, söz konusu yatırımları şu şekilde maddeler halinde açıkladı;

800 Yataklı Şehir Hastanesi

75 Yataklı Başkale Devlet Hastanesi

50 Yataklı Gevaş Devlet Hastanesi tamamlandı, hasta kabulüne başlıyor

150 Yataklı Bostaniçi Devlet Hastanesi

100 yataklı Tuşba İlçesi Devlet Hastanesi

150 Yataklı Erciş Devlet Hastanesi ek binası

150 Yataklı Muradiye Devlet Hastanesi

Özalp İlçemizin 20 ünitlik ağız ve diş sağlığı merkezi

Edremit ilçemizde 50 ünitlik ağız ve diş sağlığı merkezi

13 adet Aile Sağlık Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi

Ayrıca Sağlık Bakanlığımız tarafından sağlık merkezlerimize araç-gereç, tıbbi cihaz ve personel desteği sağlanacak. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Van'ımıza hayırlı olsun.”