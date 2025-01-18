Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, dün Van’ı ziyaret ederek bir dizi programa katıldı. Bakan Memişoğlu, Van Valiliğinde düzenlenen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Van Sağlık Yöneticileri Toplantısı’na katılım sağladı.
Toplantıda yatırım programına alınan ve bu yıl içerisinde yapımına başlanacak sağlık yatırımları değerlendirilerek istişarelerde bulunuldu.
Van Valiliği, “Vatandaşlarımıza şifa dağıtacak ve sağlık altyapısına büyük katkı sağlayacak yatırımlarımız” diyerek, söz konusu yatırımları şu şekilde maddeler halinde açıkladı;
800 Yataklı Şehir Hastanesi
75 Yataklı Başkale Devlet Hastanesi
50 Yataklı Gevaş Devlet Hastanesi tamamlandı, hasta kabulüne başlıyor
150 Yataklı Bostaniçi Devlet Hastanesi
100 yataklı Tuşba İlçesi Devlet Hastanesi
150 Yataklı Erciş Devlet Hastanesi ek binası
150 Yataklı Muradiye Devlet Hastanesi
Özalp İlçemizin 20 ünitlik ağız ve diş sağlığı merkezi
Edremit ilçemizde 50 ünitlik ağız ve diş sağlığı merkezi
13 adet Aile Sağlık Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi
Ayrıca Sağlık Bakanlığımız tarafından sağlık merkezlerimize araç-gereç, tıbbi cihaz ve personel desteği sağlanacak. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Van'ımıza hayırlı olsun.”