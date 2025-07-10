Geçtiğimiz aylarda Van Valisi Ozan Balcı, Van’a yeni bir stadyum yapılacağı müjdesini vermişti. Tasarım sürecinde Vanlı ünlü mimar Bahadır Kul’un yer aldığı stadyumun konsept projesi bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı’na sunuldu.

Van’da uzun süredir kapasite ve altyapı sorunlarıyla gündemde olan Van Atatürk Şehir Stadyumu’nun yerine modern bir stadyum inşa edilmesi için ilk adımlar atıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilecek projenin mimari tasarımı, 30’dan fazla stadyum projesine imza atan Vanlı mimar Bahadır Kul’a emanet edildi. “Yaşayan Stat” konseptiyle tasarlanan yeni stadyum, Van Spor FK’ye ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE’DEKİ DİĞER STADYUMLAR İÇİN ÖRNEK MODEL OLACAK!

Bahadır Kul’un açıklamalarına göre, Van Stadyumu “Yaşayan Stat” konseptiyle inşa edilecek ve çelik taşıyıcı sistemle donatılacak. Bu sistem, stadyumun afet anlarında sığınma ve koordinasyon merkezi olarak kullanılabilmesini sağlayacak.

Kul, projenin Türkiye’deki diğer stadyumlar için de model olabileceğini belirterek, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’na Van için hazırladığım yaşayan stadyum konseptini Türkiye’de inşa edilecek diğer tüm stadyumlarda uygulanması gerektiğini, bu stadyumların birçoğunun çelik taşıyıcı sistemle inşa edilip afet anında sığınma ve koordinasyon merkezi olarak kullanılabileceğini söyledim, sayın bakan bizimle aynı fikirde olduğunu beyan etti.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, stadyumun yanına yüksek katlı rezidanslar inşa edilerek kente ticari ve sosyal bir değer katılması planlanıyor. Projenin, Van’ın spor altyapısını güçlendirmenin yanı sıra kente sosyal ve ekonomik katkı sağlaması da bekleniyor.

Kul, “Umarım yakın zamanda yeni stadyumun hayata geçmesi için proje onaylanır ve Van Spor FK yeni stadyumuna kavuşur.” dedi.