Tahminlere göre Van’da bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tahmini verilerine göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması öngörülüyor.
Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden orta, zaman zaman sert rüzgar şeklinde eseceği bildirildi.
Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;
- İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Saray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kaynak: WanHaber: Fatma Öztürk