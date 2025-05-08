Tahminlere göre Van’da bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tahmini verilerine göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması öngörülüyor.

Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden orta, zaman zaman sert rüzgar şeklinde eseceği bildirildi.

Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı