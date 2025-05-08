Ekrem İmamoğlu’nun, sosyal medya platformu X’teki hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi.
"ERİŞİM ENGELLENDİ"
Mahkemenin İmamoğlu'nun sosyal medya hesabının erişime kapatılmasına yönelik kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile sosyal medya platformu X'e iletildi.
Gece saatlerinde İmamoğlu’nun X hesabına giren sosyal medya kullanıcıları, “Hesap erişime engellendi. Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içerisindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi” uyarısıyla karşılaştı.
Kaynak: ensonhaber