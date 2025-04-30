Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olarak İran’da olduklarını belirten Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, “Türkiye ile İran arasındaki kadim dostluğun ve iş birliğinin yeni bir ivme kazandığı İran İslam Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiğimiz resmi ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Abdulkerim Hüseyinzade ile yaptığımız görüşmede, iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak çok boyutlu konuları kapsamlı biçimde ele aldık.” dedi.

“TİCARETİN KİLİT GÜZERGAHI HALİNE GELECEK”

Van’da açılması planlanan İran Konsolosluğu için resmi işlemlerinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Türkmenoğlu, “Van için tarihi bir adım olan bu gelişmenin sadece diplomatik ilişkileri değil; ticaretten turizme, kültürel etkileşimden bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda güzel gelişmelere etki yapacağını İran ile mevcut sınır kapılarımızın modernizasyonu ve yeni kapıların açılması üzerine yapılan görüşmelerde ulaşım ve lojistik altyapısını güçlendirme konusunu da karşılıklı kararlık içerisinde vurguladık. Bu adımlar, yalnızca Van’ı değil tüm bölgemizi uluslararası ticaretin kilit güzergâhı haline getirecektir.” sözlerine yer verdi.

“TÜRKİYE OLARAK HER ZAMAN KOMŞUMUZ İRAN’IN YANINDAYIZ”

Türkmenoğlu paylaşımın devamında, “Yapılan görüşmelerin önemli bir ayağını da İran Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen 7. EXPO Fuarı oluşturdu. Türkiye’den 200’e yakın iş insanının katılım gösterdiği fuarda, ihracat ve ithalatçı firmalarımız büyük ilgi gördü. Türkiye-İran ticaret hacmini, 30 milyar dolarlık hedefe ulaştırmak adına her iki taraf da somut iş birliğine hazırdır, mesajı verildi.

Ayrıca İran’ın Bender Abbas bölgesinde meydana gelen elim patlama bizleri derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak her zaman komşumuz İran’ın yanındayız. İki ülke arasındaki kardeşlik hukukunu daha da derinleştirecek bu görüşmelerin hem bölgesel barışa hem ekonomik refaha katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Van’dan başlayan bu diplomatik adım, tüm Türkiye’ye ve bölgeye yeni fırsatlar sunacaktır.” ifadelerine yer verdi.