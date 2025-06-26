Van’ın Edremit ilçesi, sağlık alanında önemli bir yatırımla buluşacak. Cumhurbaşkanlığı onayıyla Sağlık Bakanlığı’nın yatırım programına alınan yeni proje kapsamında, ilçeye modern ve kapsamlı bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kazandırılacak.

Van’da sağlık alanında önemli bir yatırım gerçekleştirilecek. Şehir Hastanesi ve ilçelere yapılacak olan hastanelerle bölge için önemli bir sağlık üssü haline gelmesi beklenen Van’a Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi de yapılacak. Yatırım programına alınan merkez, Edremit ilçesinde hizmete girecek.

50 ÜNİT KAPASİTELİ HASTANE

Toplam 50 ünit kapasiteli ve 12 bin 644 metrekare kapalı alana sahip olarak inşa edilecek merkez, bölge halkına daha iyi bir sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

Edremit’te yapılması planlanan projenin inşaat çalışmalarına yaz aylarında başlanması planlanırken, ihalenin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği bildirildi.

İLÇELERE YENİ HASTANELER YOLDA

Van genelinde sağlık altyapısını güçlendirme amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Muradiye, Erciş, Başkale, İpekyolu ve Tuşba ilçelerine yeni devlet hastaneleri yapılması da planlanıyor.

Söz konusu projeler Sağlık Bakanlığı’nın yatırım programına dahil edilirken, ihalelerin aşamalı şekilde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Yapılması planlanan 800 yataklı şehir hastanesi ise sadece Van’a değil, çevre illere de hizmet verecek şekilde tasarlanıyor.