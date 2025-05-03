122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında Van’a 50 yeni hekim kadrosu tahsis edildi. Atamalarla 40 uzman tabip ve 10 pratisyen hekim, Van’da görev yapmaya başlayacak.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, yeni hekim kadro tahsislerinin ardından yapılacak atamaların Van’ın sağlık hizmetlerinde kaliteyi artıracağını ve vatandaşların daha iyi hizmet almasına olanak sağlayacağını söyledi.

Atama kapsamında Van’a atanacak olan 40 hekim, farklı branşlarda hizmet verecek. 10 pratisyen hekim ise özellikle kırsal bölgelerdeki sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için görevlendirilecek.

Türkmenoğlu, “122.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında Van’ımıza toplam 50 hekim kadrosu tahsis edilmiştir. Bu kapsamda 40’ı uzman tabip, 10 ’i ise pratisyen tabip olmak üzere yeni sağlık çalışanlarımız ilimizde görev alacaktır. Sağlık altyapısının güçlenmesine katkı sağlayacak bu gelişmenin, şehirlerin azizi Van’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Atamaların kısa sürede tamamlanarak hekimlerin görevlerine başlaması bekleniyor.