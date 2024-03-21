Vali Ozan Balcı ile İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk'ün imzaladığı protokol ile Van'a 38,5 megawatt büyüklüğünde 32 Milyon Euro (yaklaşık 1 Milyar TL) değerinde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacak.

Kurulacak GES ile her yıl Van Büyükşehir Belediyesi'ne yaklaşık 300 Milyon TL ek gelir sağlanacak. Sağlanacak gelir ile Van halkına yönelik kamusal yatırımlar yapılacak. Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi'nin ulusal elektrik dağıtım firmasından aldığı 300 Milyon TL'lik elektrik, kurulan GES'ten elde edilecek.

Bu büyük yatırımın imza törenine Vali Ozan Balcı, Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu, Burhan Kayatürk ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Özvan katıldı.

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Balcı, "Van Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı bu güzel yatırımın Van'ımıza, Vanlı hemşehrilerimize, memleketimize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.