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Wanhaber

2023 – 2024 eğitim-öğretim yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne ilk kez kayıt hakkı kazanan öğrencilere yönelik Van Valiliği ve Van YYÜ Rektörlüğü tarafından ‘Kampüs ve Kent Oryantasyonu Programı’ organize edilecek.

Düzenlenecek olan oryantasyon programı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü başlayacak ve öğrenciler Van’ın tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkanı bulacak.

30 Eylül 2023 Cumartesi Günü Van Kahvaltısı ile başlayacak olan programın ilk günü, Akdamar Adası Gezisi ve Muradiye Şelalesi Gezisi ile tamamlanacak.

1 Ekim 2023 Pazar Günü ise; Van Kalesi Gezisi, Urartu Müzesi Gezisi, Tarihi Van Evleri Gezisi ve Şehir Merkezi Gezisi gerçekleştirilecek.

Gezi programlarına katılacak olan öğrenciler önceden isim bildirecek, ardından gezi programları için saat 08:00’de Kampüs Öğrenci Yurtları Otobüs Durakları, Beşyol Meydanı Ziraat Bankası önü ve Eski Emniyet Kavşağı Otobüs Duraklarından hareket edilecek.

Gezi programına katılacak olan öğrencilerin bilgilerini en geç 28.09.2023 saat 13:00’a kadar online olarak bildirmeleri gerekiyor.

Haber: Umut Tarhan