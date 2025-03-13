Hakkari'de dün akşam saatlerinde Türkiye-Irak sınırına yakın bir noktada 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, Hakkari il merkezine yaklaşık 50 kilometre, Van'a ise 150 kilometre uzaklıkta olduğu tespit edildi. Yaşanan sarsıntı, özellikle Hakkari'de büyük bir tedirginlik oluşturdu. 2024 yılında meydana gelen sarsıntının ardından uzmanlar, Hakkari ve çevresinde bu tür depremlerin devam edeceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Depremin gerçekleştiği noktanın, Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonu'na yakın bir bölgede olduğu belirtilirken, burada beklenen ters fay hareketlerinden farklı bir mekanizmanın etkili olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar, bölgedeki sismotektonik çalışmalar doğrultusunda, enerji boşalmalarının yaşandığını ancak büyük bir enerji birikimi gerçekleştiğinde daha şiddetli depremlerin de meydana gelebileceğini dile getiriyor. Yapılan araştırmalar, Hakkari ve çevresinde en azından 5 ve üzeri büyüklükte sarsıntıların olmaya devam edeceğini gösteriyor.

"2024 yılında benzer bir sarsıntı yaşanmıştı"

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, depremin Hakkari il merkezine yaklaşık 50 kilometre, Van şehir merkezine ise 150 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini belirtti. Bölgede geçmişte de benzer büyüklükte depremlerin meydana geldiğini hatırlatan Doç. Dr. Alkan, "En son 2024 yılında yine benzer bir sarsıntı yaşanmıştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre depremin mekanizması Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonu'na yakın bir noktada bulunuyor. Bu durum, depremin Yüksekova ve Şemdinli'ye değil, daha çok bindirme zonuna yakın bir yerde gerçekleştiğini gösteriyor. Normalde bindirme bölgelerinde ters fay hareketleri beklenirken, burada farklı bir fay mekanizması gözlemlendi" dedi.

"Hakkari'de büyük bir tedirginlik oluşturdu"

Depremin büyüklüğünün orta seviyede olmasına rağmen Hakkari'de büyük bir tedirginlik oluşturduğunu ve bunun da zemin özelliklerinden kaynaklandığını dile getiren Alkan, "Kentin killi ve kumlu zemin yapısı, sismik dalgaların büyüyerek yüzeye ulaşmasına neden oluyor. Bu da küçük depremlerin bile daha şiddetli hissedilmesine yol açıyor. Benzer şekilde Van şehir merkezinde de göl çökelleri üzerinde kurulu alanlarda zemin zayıf olduğu için depremler daha büyük hissediliyor. Ancak 150 kilometre uzaklıktaki bu depremin Van'da ciddi bir etki oluşturması beklenmiyor" diye konuştu.

"Depremlerin burada meydana geleceğini öngörmüştük"

Bölgede gerçekleşen depremlerin sismotektonik veriler doğrultusunda öngörülebilir olduğunu vurgulayan Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgeyle ilgili yaptığımız çalışmalarda depremlerin tekrarlama süresi, büyüklüğü ve stres transferi gibi sismotektonik veriler incelendiğinde, benzer büyüklükteki depremlerin burada meydana geleceğini öngörmüştük. En azından 5'ten büyük depremler bölgede olmaya devam edecektir. Bu küçük sarsıntılar, enerji boşalmaları olarak değerlendirilebilirken, büyük bir enerji birikimi gerçekleştiğinde ise can ve mal kaybına yol açabilecek daha büyük depremler yaşanabilir."

Küçük depremlerin uyarı niteliğinde olduğunu, yapı güvenliğinin gözden geçirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği uyarısında bulunan Alkan, "Bölgede asıl önemli olan büyük tektonik hareketleri dikkatle takip etmektir. Özellikle Arap Plakasının Doğu Anadolu Plakasını kuzeye doğru sıkıştırması neticesinde dün meydana gelen deprem gibi orta büyüklükteki depremler meydana geliyor. Fakat bu durum, büyük depremlerin olmayacağı anlamına gelmez. Burada önemli olan zemine uygun yapıyı inşa etmektir" şeklinde konuştu.

(YLM-MSA-HA-Y)