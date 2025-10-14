Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Cengiz Andiç Kültür Merkezinde öğrenci topluluklarının açtığı stantları dolaştı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erasmus projesiyle yurtdışına giden öğrencilerin videosunun izletildiği programda konuşan Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Görmez, erasmus programı, gençlerin kişisel ve mesleki gelişimini destekleyen önemli bir Avrupa Birliği projesi olduğunu söyledi.

1987'de öğrenci değişim programı olarak başlayan erasmusun zamanla genişleyerek gençlere, eğitimcilere ve gönüllülere birçok fırsat sunan kapsamlı bir platforma dönüştüğünü belirten Görmez, şunları kaydetti:

"Erasmus programı, gençlerin farklı kültürlerle tanışmalarını, dil becerilerini geliştirmelerini ve Avrupa çapında aktif vatandaşlık bilinci kazanmalarını sağlar. Gençler için sunduğu fırsatlar ve sağladığı avantajlar, programın önemini artırmaktadır. Ben de bu programdan faydalanmıştım.

Erasmusun gençler için belirlediği öncelikler, gençlerin eğitim öğretim süreçlerine katılımını ve toplumsal hayata dahil olmalarını sağlamaya yönelik stratejik hedefler içerir. Erasmus programı, sadece bireysel gelişim için değil aynı zamanda toplumsal fayda sağlayan projelerin hayata geçirilmesi için de önemlidir. Gençlik değişim programları, gönüllülük projeleri ve stratejik ortaklık projeleri sayesinde gençler çeşitli sosyal, çevresel ve kültürel projelerde aktif rol alabilirler. Böylece sadece kendi gelişimlerine katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda topluma da fayda sağlarlar."

Erasmus programı kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye giden Merve Ünal ise güzel bir yurtdışı deneyimi yaşadığını ifade ederek tüm öğrencilerin programdan faydalanmasını tavsiye etti.

Oturumlarla devam eden programa, Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş, dekanlar, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.