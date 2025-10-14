Türkiye’nin son 10 yılına damga vuran ve en çok satan otomobil ünvanını yıllardır elinde bulunduran Fiat Egea için yolun sonu göründü.

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, CNBC-e'de katıldığı bir programda, Fiat Egea Sedan üretiminin en geç 2026 yılının Haziran ayında sona ereceğini resmen açıkladı.

Tofaş'ın Bursa fabrikasında 2015 yılından bu yana üretilen ve 40'tan fazla ülkeye ihraç edilen Fiat Egea, 10 yıla yakın sürede Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobillerinden biri haline gelmişti.

"EGEA GÖREVİNİ TAMAMLADI"

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin sorularını yanıtlayan Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, Türkiye'nin en çok satılan otomobili olan Egea'nın artık görevini tamamladığını belirtti.

Eroldu, Egea hakkında şu ifadeleri kullandı:

Egea üretimine ilişkin kararımızı yakın zamanda alacağız. Üretimin uzatmasına yönelik bir karar alırsak da kararımız en fazla 6 aylık olacak. Egea üretiminden boşalacak üretim kontenjanını da yeni bir model ile doldurmak istiyoruz.

10 YILDA 700 BİNDEN FAZLA SATIŞ

2015 yılından bu yana Tofaş'ın Bursa fabrikasında üretilen ve 40'tan fazla ülkeye ihraç edilen Fiat Egea, Türkiye'de bir başarı hikayesi yazdı.

Cengiz Eroldu, 10 yıla yakın sürede sadece iç pazarda 700 bini aşkın Egea modelinin satıldığını, toplam üretimin ise 1 milyon 350 bin adede ulaştığını belirtti.

"BU KADARINI BEKLEMİYORDUK"

Eroldu, "Egea'nın başarısı zaten ürünün doğru seçilmesinden kaynaklanan bir şey. Biz de Egea'nın yatırım kararını alırken bu kadar başarılı olacağını tahmin etmedik." ifadelerini kullandı.

SEDAN DÖNEMİ BİTİYOR MU? YENİ ROTA SUV

Eroldu, Egea'nın üretiminin sonlandırılmasının ardındaki temel nedeni, pazardaki değişen tüketici tercihlerine bağladı. Tofaş CEO'su, artık tüketicilerin SUV araçlara yöneldiğini hatırlattı.

Bu açıklama, Tofaş'ın yeni dönem stratejisinde, küresel trendlere paralel olarak SUV segmentine ağırlık vereceği şeklinde yorumlandı.

EGEA'NIN YERİNE GELECEK YENİ MODEL

Fiat Egea üretiminin sona ermesiyle birlikte, Tofaş'ın Bursa fabrikasındaki üretim kapasitesinin yeni bir modelle doldurulacağı da kesinleşti.

Henüz yeni modelin ismi veya segmenti resmi olarak açıklanmasa da sektör kaynakları yeni aracın elektrikli veya hibrit bir SUV olabileceği yönünde güçlü öngörülerde bulunuyor.

Tofaş'ın bu yeni modelle hem iç pazardaki rekabet gücünü artırmayı hem de ihracat pazarlarını çeşitlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.