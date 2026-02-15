Van'da bir haftadan sonra yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Merkeze zaman zaman yağmur, karla karışık yağmur yağarken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ve sis ile birlikte Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergah üzerinden bulun 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde sürücüler sis lambalarını yakarak ilerlemekte güçlük çekiyor. Kar yağışı ile birlikte Van-Hakkari karayolu üzerinde maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Kaynak: İHA