Doğu Anadolu'nun sert kış şartlarının yaşandığı Van'da, örnek bir farkındalık etkinliğine imza atıldı. Van'da özel eğitim öğretmenliği yapan bir Muhammed Türken, hem sağlıklı yaşama teşvik etmek hem de kış turizminin potansiyelini vurgulamak amacıyla Van Gölü'nün dondurucu ve dalgalı sularına girdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte, sabah saatlerinde göl kıyısına gelen Türken, kısa bir hazırlığın ardından dalgalı sulara girerek yüzmeye başladı.

Yüzme sonrası açıklamalarda bulunan Türken, düzenli sporun ve soğuk suya kontrollü şekilde girmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirterek, "Yaklaşık 9 yıldır gerek Van Gölü olsun, gerek akan su olsun yılda kışın 4-5 kere suya girip yüzüyorum. Bunun sağlıklı yaşama etkisini bildiğim için ve kendi vücudumda da etkilerini bildiğimden dolayı bunu artık rutin haline getirdim. Bu sayede 12 yıldır kış hastalıklarının hiçbirine yakalanmadım. 12 yıldır aynı okulda görev yaptığım halde benim kış hastalıklarından dolayı hastaneye gittiğimi gören olmadı. Güzel bir şey. Tavsiye ediyorum. Herkesin gelip yapmasını da temenni ediyorum" dedi.

Van Gölü'nün dalgalı olduğunu ifade eden Türken, "Bugün Van Gölü hem dalgalı hem soğuk. Su dalgalı olduğu için özellikle yüzme açısından biraz zor görünüyor. Daha önce hiç dalgalı suda kışın yüzmedim. Bugün benim için de bir ilk oldu. Güzel de oldu. Keyifli bir anlar yaşıyoruz" diye konuştu.

Soğuk ve dalgalı havaya rağmen yüzme etkinliğini sürdüren Türken, Van'ın doğal güzelliklerinin her mevsim keşfedilmeyi beklediğini ifade etti.