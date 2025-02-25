Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) buzlanma kaynaklı ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbiren eğitime 1 gün ara verdi. Van YYÜ sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda 25 Şubat Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verdiklerini duyurdu.

İşte Van YYÜ tarafından yapılan o duyuru:

Meteorolojik verilere göre özellikle buzlanma kaynaklı ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin tüm yerleşkelerinde 25.02.2025 Salı günü (yarın) eğitime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir.

Engelli ve hamile kamu personeli ile çocuğu kreş/anaokuluna giden kamuda çalışan anneler de aynı gün idari izinli sayılacaktır.