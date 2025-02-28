Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde 'Yetenek Her Yerde' sloganıyla 2019 yılından bu yana gerçekleştirilen Bölgesel Kariyer Fuarlarından Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'25) lansman toplantısı bölgede yer alan 6 üniversitenin iş birliği ile Van YYÜ'nün ev sahipliğinde Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde yapıldı.

11-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan fuarın lansman toplantısına; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevki, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Ulutaş, Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Çelebi, Muş Alpaslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Körpınar, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tekin Şahin, Basın İlan Kurumu Van İl Müdürü Arda Aşkın, Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir ve çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

GÜMÜŞ: FUAR BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Lansman toplantısının açılışında konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Gümüş, "Bugün gençliğimizin ve iş dünyamızın önemli bir buluşma noktası olan DAKAF 25 Kariyer Fuarı’nın lansmanında sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyor ve hepinizi en içten dileklerimle selamlıyorum. Bildiğiniz üzere bölgesel kariyer fuarları, gençlerimizin iş dünyası ile tanışmaları, kendilerini geliştirmeleri ve geleceğe dair hedeflerini belirlemeleri açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Bu fuarlar aynı zamanda işverenler ile gençleri bir araya getirerek karşılıklı fayda sağlaması açısından da önem arz etmektedir. Bugün şehrimiz ve bölgemiz için büyük önem taşıyan DAKAF 25’in lansmanında bir aradayız” dedi.

“FUAR, ÖNEMLİ FIRSATLAR DOĞURMAKTADIR”

Doç. Dr. Gümüş, konuşmasının devamında; “Bu fuar sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda bölgenin kalkınması, gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarabilmek için atılan önemli bir adımdır. Bugün burada sadece fuarın tanıtımını yapmayacağız, gençlerin hayallerine giden kapıları, yolları birlikte oluşturmaya çalışacağız. Bu fuarda ana unsur öğrenci ve gençler olmasının yanı sıra iş dünyasına, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere, kamu kurumlarına oldukça önemli fırsatlar doğurmaktadır. Fuarların amaçlarından biri hedef kitle olan öğrenciler, işverenler, üniversiteler, kamu kurumları arasında iş birliğini güçlendirmektir. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum; Bu fuar ekonomik, sosyal kalkınmaya katkı sağlayan etkili bir platformdur” ifadelerini kullandı.

“BU FUAR HEPİMİZE AİTTİR”

Van YYÜ Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Gümüş, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı; “DAKAF 25 sadece Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin, üniversitemizin, paydaş üniversitelerimizin değil, bu fuarın gerçek sahibi olan, bölgemizdeki tüm kişi ve kurumlara aittir. Bu fuarın başarısı ancak sizlerin bu fuarı sahiplenmesi, desteklemesi ile mümkündür. Destek vereceğinize inancımız tamdır. 10 – 11 Nisan tarihlerinde, hep birlikte geçen yıldan daha etkili, daha başarılı bir fuar düzenlemeyi, bu fuarın iş arayanlar ile işverenler arasında kalıcı iş birliklerine dönüşmesini temenni ediyorum. Şimdiden DAKAF 25’e destek veren herkese teşekkür ediyorum.”

REKTÖR ŞEVLİ: “GENÇLERİMİZİN POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARACAK PROJELERE İHTİYAÇ VAR"

Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF) lansman toplantısında konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, "DAKAF yalnızca bir kariyer etkinliği değil; aynı zamanda gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürme yolculuğunda kritik bir köprüdür. Geçtiğimiz yıl üniversitemizin ev sahipliğinde ilk kez düzenlediğimiz DAKAF’24, 50 binden fazla ziyaretçi, 200’den fazla kamu ve özel sektör katılımı ve onlarca etkinlikle ilimizde şimdiye kadar gerçekleştirilen en prestijli ve en yoğun katılımlı fuar olmanın yanı sıra, gençlerimizin kariyer yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu başarı, bizlere gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkaracak projelere olan ihtiyacın ne kadar büyük olduğunu gösterdi" dedi.

“İŞ DÜNYASI İLE GENÇLERİMİZ ARASINDA GÜÇLÜ BİR BAĞ KURMAYI AMAÇLIYORUZ"

Rektör Şevli; “Bu yıl da Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin koordinasyonunda, “Yetenek Her Yerde” temasıyla ve “Sizin İş’iniz Bizim İşimiz” sloganıyla yola çıktığımız DAKAF’25, gençlerimizin iş dünyasına adım atmalarını sağlarken, onların yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkân tanıyacak. Beş paydaş üniversitemizin iş birliğiyle gerçekleşecek fuarımız, bölgedeki fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırarak, iş dünyası ile gençlerimiz arasında güçlü bir bağ kurmayı amaçlıyor." sözlerine yer verdi.

“BİRÇOK ETKİNLİK DÜZENLENECEK”

DAKAF’25'in, bölgenin kalkınmasına, gençlerin istihdamına ve geleceğine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Rektör Şevli, "DAKAF’25 kapsamında mülakat simülasyonları, atölye çalışmaları, kariyer sohbetleri, sektörel buluşmalar ve çeşitli yarışmalar gibi birçok etkinlik düzenlenerek öğrencilerimizin iş dünyasının dinamiklerini yakından tanımaları sağlanacak. Aynı zamanda işverenlerimiz, nitelikli insan kaynağına doğrudan ulaşarak, gençlerimizin kariyer yolculuklarında rehberlik edecek önemli iş birliklerine imza atacaklardır." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özge Ersezer, DAKAF'25 ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

DAKAF'25 lansman toplantısı soru cevap şeklinde sona erdi.