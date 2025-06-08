Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nin 2017 yılında Kazım Karabekir-Maraş Caddesi’nde hizmete giren ek binasının kapanması, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde aksamalara yol açtı. Başhekim Karaman, konuya dair WanHaber’e açıklamalarda bulundu.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, ek binanın yeniden açılması için ilgili bakanlığa başvuruda bulunduklarını söyledi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başhekim Prof. Dr. Karaman, şunları söyledi:

"Çarşıdaki ek binamız kapatıldıktan sonra, mevcut personeli ve hizmetleri ana binamızda devam ettirmeye çalıştık. Orada verdiğimiz bazı hizmetleri burada sürdürmeye devam ettik. Rektörlük tarafından kampüs içinde bize bir yer tahsis edildi, şu anda bazı sağlık hizmetlerini orada yürütüyoruz. Hastanemiz şehir merkezine 13 km uzaklıkta. Bu yüzden çarşıdaki ek bina, vatandaşlarımıza sağlık hizmetleri açısından büyük kolaylık sağlıyordu. Yeni bir yer açmak için ilgili bakanlıklardan izin almak üzere başvuruda bulunduk. Şu an başvuru sonucunu bekliyoruz. İzin çıktığında, uygun bir bina ve koşulları sağlayarak yeniden ek bir bina açmayı planlıyoruz."