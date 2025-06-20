Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Dursun Odabaş Tıp Merkezi bünyesinde yapımı planlanan yeni hastane projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Şevli, 49 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastanenin minimum 400 yatak kapasiteli olacağını ve proje ihale çalışmalarının başladığını söyledi.

“PROJE HAZIRLIKLARI BAŞLADI”

Mevcut hastanenin kapasitesinin yetersiz olduğunu ve bu durumun sağlık hizmetlerinde altyapı eksikliğine yol açtığını belirten Rektör Şevli, “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezimiz, 2011 Van depreminden sonra kampüs alanındaki yeni yerleşkesinde hizmet vermeye başladı. 49 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan hastanemiz, Sağlık Bakanlığı standartlarına göre 250 yataklı bir hastane olarak planlanmıştı. Ancak şu anda bu alanda 672 yatakla hizmet veriyoruz. Bu durum, yoğun bakım ünitelerimiz, servislerimiz ve polikliniklerimiz için yetersiz bir altyapı oluşturuyor. Bu konuyu hükümetimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik. Cumhurbaşkanı Strateji Başkanlığı tarafından, 400 yataklı yeni bir hastane için proje hazırlıkları başladı.” dedi.

“YAKIN ZAMANDA PROJE İHALESİNE ÇIKACAĞIZ”

Projenin, modern tıbbi altyapı ve ileri teknolojiyle donatılacağını ifade Şevli, yeni hastanenin proje ihalesinin yakın zamanda gerçekleşeceğini söyleyerek, “Yakın zamanda proje ihalesine çıkacağız ve mevcut hastanemizin iki katı büyüklüğünde, modern bir hastaneyi üniversitemize kazandıracağız. Ancak sadece bina yapmak yeterli değil. Hastanemizin, en son teknolojik gelişmelere uygun şekilde donatılması gerekiyor.” diye konuştu.

“GÜNCEL TEKNOLOJİLERİ KULLANMAYI HEDEFLİYORUZ”

Hastanede tıp alanında en güncel teknolojik yöntemleri kullanmayı hedeflediklerini dile getiren Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli son olarak şunları aktardı:

“Tetkik, tahlil ve tedavi süreçlerimizde en güncel teknolojileri kullanmayı hedefliyoruz. Güçlü bir akademik kadromuz var; nitelikli öğrencilerimiz ve TUS asistanlarımızla, tıp fakültelerimiz arasında en çok tercih edilenlerden biriyiz. Hastanemizin fiziki koşullarını iyileştirdikten sonra, görüntüleme, tedavi ve ameliyathane hizmetlerinde son teknolojiyi kullanmak istiyoruz.”