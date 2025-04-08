Van YYÜ ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Görmez, BİK Van Şube Müdürü Arda Aşkın, üniversitenin bazı birim sorumluları ile basın mensupları katıldı.

Basın İlan Kurumu Van Şube Müdürü Arda Aşkın, üniversite ile basın ilişkilerini güçlendirmek istediklerini ve bu çerçevede bir araya gelindiğini söyledi.

Basının kamu görevini hatırlatarak, kamuoyunu aydınlatmadaki etkinliğinden söz eden Müdür Aşkın, toplantıya katılanlara teşekkür etti.

DAKAF’25 KONUŞULDU

Daha sonra açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Basın İlan Kurumu’nun öneminden söz ederek, “İlk kez BİK aracılığıyla böyle bir toplantıda bir araya gelmek önemli. Hepiniz hoş geldiniz” dedi.

Ardından 10 – 11 Nisan 2025 tarihlerinde Van YYÜ’nün ev sahipliğinde düzenlenecek olan Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’na (DAKAF’25) ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Şevli; “Hem üniversite olarak hem kent olarak önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız. DAKAF için stantlar kuruldu. Kayıt yaptıran öğrencilerimiz, gençlerimiz 10 Nisan itibari ile 8.30’dan itibaren fuara katılım sağlayabilecekler” diye konuştu.

50 BİNİN ÜZERİNDE KATILIM BEKLENİYOR

DAKAF’ın Van’da ilk kez geçen yıl düzenlendiğini, bu yıl ise ikincisini düzenleyeceklerini söyleyen YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli; “Geçtiğimiz yıl 50 bin resmi ziyaretçimiz oldu. Bu yıl 50 binden fazla kişinin fuar alanına geleceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

7 BAKANLIK STANT AÇACAK

Fuara çok önemli katılımların olacağını belirten Rektör Şevli; “Mesela 7 Bakanlığımız doğrudan fuarda stant açacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı stant açacak. Çok kıymetli, çok değerli kurumlarımız, firmalarımız yine stant açarak fuarda yerlerini alacaklar” dedi.

GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ FIRSATLAR OLACAK

Fuarın gençler için önemli fırsatlar sunacağından söz eden Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli; “Bizim için önemli olan öğrencilerimizin, gençlerimizin ufkunu açmak, network oluşturmak, Türkiye’nin en güzide firmalarıyla öğrencilerimizi, gençlerimizi bir araya getirmek, bakış açılarını geliştirmek…” diye kaydetti.

Rektör Şevli, fuar kapsamında 30’dan fazla ödüllü yarışma düzenleneceğini de sözlerine ekledi.