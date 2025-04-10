Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde, Bitlis Eren, Hakkâri, Iğdır, Muş Alparslan ve Siirt Üniversiteleri işbirliği ile düzenlenen DAKAF’25 kapılarını açtı.

“DAKAF GÜÇLÜ BİR KÖPRÜDÜR”

Fuarda konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli; “Bugün, bu güzel şehirde, tarih ve kültürle yoğrulmuş bu topraklarda, önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. DAKAF’25 olarak, Van Yüzüncü Yıl Üniversitemizin ev sahipliğinde ve Bitlis Eren, Hakkâri, Iğdır, Muş Alparslan ve Siirt Üniversitelerimizin değerli iş birliğiyle sizlerle bir kez daha buluşuyoruz. Bu fuar, yalnızca bir kariyer etkinliği değil; gençlerimizin hayallerini gerçeğe, iş dünyasının vizyonunu geleceğe taşıyacak güçlü bir köprüdür” dedi.

“GENÇLER İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLMUŞTUR”

Düzenlenen etkinliğin, gençler için dönüm noktası olduğuna vurgu yapan Rektör Şevli; “Yetenek Her Yerde” sloganıyla 2019’da başlayan Bölgesel Kariyer Fuarları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin koordinasyonunda, üniversitelerimizin, kamu ve özel sektör kuruluşlarımızın, meslek odalarımızın güç birliğiyle hayata geçirilmiştir. 13 farklı bölgede gerçekleşen bu etkinlikler, gençlerimizin kariyer yolculuğunda gerçek birer dönüm noktası olmuştur.

Geçtiğimiz yıl, 2024’te, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak, beş kıymetli paydaş üniversitemizle birlikte DAKAF’24’e ilk kez ev sahipliği yaptık. 50 binden fazla gencimiz, 200’ün üzerinde kamu ve özel sektör temsilcisiyle bir araya geldi. Bu fuar, hem gençlerimizin geleceğe dair umutlarını pekiştirdi hem de iş dünyasına bölgenin potansiyelini ve yetenekli insan kaynağını daha yakından tanıma imkânı sundu. Bugün, o başarıyı DAKAF’25 ile daha da ileriye taşıyoruz” şeklinde konuştu.

“DAKAF, KARARLILIĞIN SİMGESİDİR”

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Şevli, konuşmasında; “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana bilimin, kültürün ve yeniliğin merkezi olma misyonunu sürdürmektedir. Bu misyon, sizlerin desteğiyle daha da güçlenmektedir. DAKAF’25, kamu, özel sektör ve sivil toplumun gençlerimize daha iyi bir gelecek sunma kararlılığının simgesidir.

Bölgesel eşitsizlikleri kaldırmak, gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek, hayallerine kavuşmalarını sağlamak bir görevdir, bir borçtur! Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak bu şuurla hareket ediyoruz. Yeni Türkiye Yüzyılında hedefimiz, sadece akademik bilgi değil, iş dünyasına uyum sağlayan, nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimizin Ulusal Staj Programı, Yetenek Kapısı, İŞKUR Gençlik Programı gibi imkanlarıyla, öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Van YYÜ, bu milletin evlatlarını yarınlara taşıyan bir ocaktır, bir medeniyet kalesidir!” ifadelerini kullandı.

“YYÜ BU KENTİN BİLİM ÜSSÜDÜR”

Rektör Şevli, şunları söyledi; “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 20 fakültesi, 50 araştırma merkezi, 67 öğrenci topluluğu, yaklaşık 2 bin akademisyeni, 32 bin öğrencisi ve 150 bin mezunuyla bu kentin bilim üssüdür. Bizim için eğitim; yalnızca bilgi aktarmak değil, bireyi düşünme, sorgulama ve üretme becerileriyle donatmaktır. Yapay zekâdan nanoteknolojiye uzanan disiplinlerarası çalışmalarla ülkemizin teknoloji hamlesine katkı sunuyoruz.

Çünkü yarının liderleri, diplomayla değil; analitik düşünme, muhakeme ve uyum yetkinlikleriyle öne çıkacaktır. Bugün, sadece bir üniversite olarak değil, bölgenin kalkınmasına katkı sağlayan, toplumsal gelişimi destekleyen, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir kampüs yaşamı oluşturan bir kurum olarak burada bulunuyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na olan bağlılığımız, dünya çapındaki çevre dostu projelerimiz ve akreditasyon süreçlerimizle bu hedefleri kararlılıkla hayata geçiriyoruz.

Ayrıca 2021 yılında Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında düzenlenen Van Gölü Sempozyumu’nda Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi’ne tam entegrasyon sağlayarak, bu doğrultuda çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz.”

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı; “Gençlerimizin ufkunu açan, bölgemizin geleceğine ışık tutan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a, üniversitemiz adına, bölgemiz adına, milletimiz adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca fuarın hayata geçmesinde emeği olan tüm paydaşlara, aziz milletimizin lideri Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’ne ve CBİKO Başkanı Sayın Salim Atay’a, etkinliğe katılmayı sağlayan tüm firmalarımıza, Van Asya Fuarcılık Süleyman Güler’e, başta Kariyer Merkezimiz olmak üzere emeği geçen tüm üniversite mensuplarımıza teşekkür ediyorum.”