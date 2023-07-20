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Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, teşekkür belgeleri takdimi sırasında sözlerine deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, hayatta kalanlara acil şifalar, yakınlarını kaybedenlere de Allah’tan sabır dileyerek başladı.

Zor günlerin atlatılmasında birlik ve beraberliğin önemine değinen Rektör Şevli, “Sizlere ne kadar teşekkür etsek az gelir. Gayretleriniz ve çalışmalarınız gerçekten takdire değer. Bölgede yaşanılan birçok kedere tanık oldunuz, gönüllü olarak deprem bölgesindeki çalışmalara destek oldunuz, Sayın Valimiz ve bizler, sizlere teşekkür etmek istedik” dedi.

Depremin ilk günlerinden itibaren Malatya’ya görevlendirilen Van Valisi Dr. Ozan Balcı koordinasyonunda yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Rektör Şevli, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde tüm kurumlar deprem bölgesi için çalışmalara başladı.

Bizler de Van YYÜ olarak Adıyaman’a; battaniye, giysi, su, gıda ve hijyen paketi gibi malzemelerden oluşan 1 tır yardım malzemesi, Hatay’a; 12 adet jeneratör, elektrik malzemesi, yatak, battaniye, nevresim, halı, süt, su, gıda, hijyen paketi gibi malzemelerden oluşan yardım malzemesi, Kahramanmaraş’a 3 tır olmak üzere 6 konteyner ile birlikte gıda, battaniye, ısıtıcı, oyuncak, yardım malzemeleri, Malatya’ya; 8 adet sahra çadırı, 2 adet orta boy çadır, 8 adet katalitik soba, 30 adet uyku tulumu ve 700 adet ranza olmak üzere birçok yardım malzemesi gönderdik” diye konuştu.

20 kişiye yakın doktorun gönüllü olarak depremin ilk haftasında Malatya’daki hastanelere gittiklerini belirten Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Ayrıca Kızılay’ın köyleri gezen gönüllü araçları için gönüllü doktorlarımızı görevlendirdik.

Adıyaman’a 9, Hatay’a 3, Kahramanmaraş’a 2 sağlık ve Malatya’ya arama kurtarma eğitimi almış 16 sağlık personeli olmak üzere 32 kişilik bir ekip göndermiştik.

Bilirkişilik yapmak veya konteyner kent kurulmasında yardımcı olmak üzere İnşaat ve Jeoloji Mühendislerinden oluşan toplamda 30 kişi ile 10 teknik personelimiz de Malatya’ya gitmişlerdi. Ülke olarak içinde bulunulan o zor günleri geride bırakmak için tüm gücümüzü ve imkânımızı depremzede vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Allah ülkemize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

van bölge gazetesi