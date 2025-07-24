Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Orkestrası, dünya çapında prestijli sanat etkinliklerinden biri olan 11. World Orchestra Festivali’nde Türkiye’yi temsil etti. Orkestra, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü Viyana Belediyesi Büyük Tören Salonu’nda düzenlenen açılış seremonisinde sahne aldı.

Orkestra şefliğini Fatih Marufoğlu’nun üstlendiği ekip, farklı ülkelerden gelen orkestralarla birlikte sahne aldığı açılış konserinde başarılı bir performans sergiledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin akademisyen ve sanatçılarından oluşan ekip, hem Türkiye’yi hem de Van’ı kültürel ve sanatsal alanda uluslararası arenada tanıtmayı amaçlıyor.

Orkestrayı ve emeği geçen tüm sanatçıları tebrik eden üniversite yönetimi, ekibin festivaldeki diğer konserlerinde de aynı başarıyı sürdüreceğine inandığını ifade etti.