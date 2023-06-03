Van YYÜ Spor Kompleksinde gerçekleşen mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri'nin yanı sıra onur konuğu olarak Prof. Dr. Fuat Odabaşıoğlu, Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Cumali Özkan ile akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Mezuniyet töreni kapsamında öğrencilerle duygu ve düşüncelerini paylaşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Veteriner Fakültesinin 35. mezuniyet törenini kutlayarak hayırlı ve uğurlu olmasını canı gönülden dilediğini belirtti.

Hem öğrencilik hayatımızda hem akademisyenlikte hem de iş dünyasında hiçbir şeyin tesadüf olmadığını dile getiren Rektör Yardımcısı Kayri, "Çok saygıdeğer bilim ve ilim insanlarımızın vermiş olduğu emekleri için çok minnettar olduğumuzu belirtmek isterim. Allah'a, vefakâr velilerimizin evlatlarının bu güzel günü görmelerini nasip ettiği için hamd ederim.

Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi. Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Gençcelep de konuşmasında Türkiye'nin farklı yerlerinden çocuklarının mezuniyeti için gelen velilere teşekkür ettiğini söyledi. Değerli büyüklerin, hocaların öğrencilere verdikleri eğitimin; harcadıkları çaba ve emeğin çok kıymetli olduğunu ifade eden Gençcelep, mezuniyetin öğrenciler ve veliler için herkese hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Tören kapsamında vefa dersi bağlamında bir konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Fuat Odabaşıoğlu ise "Çok değerli meslektaşlarım, öğrenci arkadaşlarım insanlar ihtiyaçlarından dolayı ticaret ve sanat alanlarında meslek oluşturma sayesinde ekonomik, siyasi, sportif ve medeniyet sahalarında varlık gösterirler ve söz sahibi olurlar.

Bu mesleklerin her biri topluma sağladığı yararlar bakımından son derece değerlidir. Bana göre ana mesleklerden birisi de veteriner hekimlik mesleğidir. Bu meslek, insanların fiziksel ve mental gelişmesine hizmet eden bir alandır" ifadelerini kullandı.

Programda mezun öğrencilere başarı ve onur belgeleri takdim edilmesinin ardından 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı fakülte birincisi Yahya Karataş tarafından yaş kütüğe plaka çakıldı. Veteriner Hekim Andı'nın okunmasının ardından öğrenciler hep birlikte kep atmanın sevincini yaşadı.

Van bölge gazetesi