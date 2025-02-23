Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen fuarda 56 stantta 70 firma yerini aldı.

2025 yılının ilk fuarı olan Yöresel Ürünler Gıda ve Hediyelik Eşya Fuarı, 14 Şubat Cuma günü kapılarını açtı ve bugün (23 Şubat Pazar) sona erecek.

Fuar 10 gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Fuar, hem yerel üreticilere hem de ziyaretçilere önemli fırsatlar sundu. Katılımcılar, bölgenin lezzetlerini ve el emeği ürünlerini tanıtma imkânı bulurken, ziyaretçiler de bu ürünleri yerinde görüp satın alabilme fırsatı elde etti.

Fuarın son gününde katılımcılar, ürünlerinin tanıtımını yaparak geleneksel tatları ve el sanatlarını ön plana çıkarmaya devam edecek.

Soğuk havaya rağmen fuarın son gününün yoğun geçmesi bekleniyor.