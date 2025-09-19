Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Kayseri kara yolunda, Kırşehir'in Mucur ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki yolcu otobüsüyle tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüs savrulurken, otobüs şoförü H.S.'nin yaptığı ani manevra muhtemel bir faciayı önledi.

Kaza anı otobüsün araç içi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, yolcuların çarpışma anında yaşadığı panik ve sarsıntı net şekilde görüldü. Kazada yaralanan yolcular, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.