Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan yol kontrol noktalarında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Pars analiz sistemi kullanılarak şok uygulamalar yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Yapılan faaliyetler neticesinde 15 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. 183 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi’nde ikamet eden M.K. (39) isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yürütülen aramada ise 1 adet berette marka 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 3 adet 7.65 mm fişek, 5) adet 9 mm fişek ve 2 adet bıçak ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli M.K. (39) isimli şahıs hakkında 6136 S.K. kanuna göre adli işlemler başlatılarak gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.