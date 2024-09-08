Diyarbakır ve Van'da Adalet İçin Çığlık Atan Binlerce Kişi

Diyarbakır’da, Özgür Kadın Hareketi, DBP ve DEM Parti öncülüğünde organize edilen yürüyüşte, binlerce insan, DBP İl binası önünden hareket ederek Şeyh Said Meydanı’na kadar Narin’in fotoğraflarıyla yürüdü. Yürüyüşe, Amed Çocuk Hakları Komisyonu, Amed Şiddetle Mücadele Ağı ve Dicle Amed Kadın Platformu (DAKAP) gibi önemli gruplar da katıldı.

Van'da Eşitlik ve Adalet İçin İsyan

Van'da ise Emek ve Demokrasi Platformu’nun önderliğinde Cumhuriyet Caddesi’nden başlayarak Sanat Sokağı’na yürüyüş gerçekleştirildi. KESK Şubeler Platformu önünden başlayan bu yürüyüşte, kalabalık "Narin için adalet, herkes için adalet" şeklinde sloganlar attı. Yüzlerce kişi, Narin’in fotoğraflarını taşıdı ve "Ji bo zarokan cîhanek ewle, ji bo Narînê edalet" (Çocuklar için güvenli bir dünya, Narin için adalet) yazılı pankartlar açtı.

Basın Açıklamasında Öne Çıkan Eleştiriler

Sanat Sokağı’na ulaşan kalabalık adına basın açıklamasını Eğitim Sen Van Şubesi Eş Başkanı Funda Demir Bozkurt gerçekleştirdi. Bozkurt, medyada olayla ilgili yapılan spekülasyonların önlenemediğini ve devletin bazı güçlerinin failleri korumaya yönelik adımlar attığını vurguladı. Bu durumun, olayın aydınlatılması yolundaki engelleri daha da artırdığına dikkat çekti.

Çocuk Kaybolma Olaylarına Dikkat Çekildi

Bozkurt, Türkiye genelinde her gün ortalama 32 çocuğun kaybolduğunu, fakat bu çocukların akıbetlerinin yeterince araştırılmadığını belirtti. TÜİK’in son 8 yıldır kayıp çocuk verilerini paylaşmadığına dikkat çeken Bozkurt, devletin bu ölümler karşısında sorumluluktan kaçtığını ve bu durumun kayıpların çözülmesi sürecinde büyük bir engel oluşturduğunu ifade etti.

Önlemler Alınmış Olsaydı, Narin Hayatta Olacaktı

Bozkurt, Narin Güran’ın öldürülen ilk çocuk olmadığını belirterek, "Eğer daha önce benzer olaylarda gerekli önleyici ve koruyucu önlemler alınmış olsaydı, bugün Narin hayatta olacaktı," şeklinde konuştu. Bu açıklama, adalet arayışının ve çocuk güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.