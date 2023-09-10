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Wanhaber / Haber Merkezi

Van Valisi Ozan Balcı, yarın başlayacak olan 2023 – 2024 eğitim – öğretim yılı nedeniyle yazılı bir mesaj paylaştı.

Vali Balcı, mesajında; “Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve değerli velilerimizle birlikte 2023-2024 eğitim öğretim yılına erişmenin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının okullarımızın idarecileri ile öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Vali Balcı, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi; “Okullarımız, eğitim imkânlarını sistemli bir şekilde sunarak bizleri gelecek hedeflerimize ulaştıracak, hayata hazırlayacak bir yuvadır. Eğitim ve öğretim ise sürekli olarak yenilenmeyi, gelişmeyi, değişime açık olmayı, çalışmayı zorunlu kılan dinamik bir alandır ve hayat boyu devam etmektedir.

Bu bakımdan çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitim imkânlarıyla ne kadar buluşturabilirsek, ne kadar iyi yetiştirebilirsek yarınlarımız da o kadar aydınlık ve güçlü olacaktır. Van nezdinde, biz de bu amaç doğrultusunda eğitimi bir numaralı işimiz olarak görüyor ve çocuklarımızı geleceğe hazırlamak adına devletimizin tüm imkân, potansiyel ve kabiliyetini kullanarak var gücümüzle çalışıyoruz.”

Vali Ozan Balcı, mesajını şu ifadelerle sonlandırdı; “Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerine, vatanımıza, milletimize ve tüm insanlığa faydalı bireyler olarak geleceğe hazırlanması amacıyla idareciler, eğitimciler, öğrenciler ve veliler olarak, tüm imkânların eğitim kalitesini daha ileriye taşımak için değerlendirileceğine yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; kendilerini en yakın çalışma arkadaşlarım olarak gördüğüm kıymetli öğretmenlerimizin ve eğitim camiasının her kademesinde sabır ve azim ile çalışan kadrolarımıza şükranlarımı sunuyor, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının Van'ımızda ve tüm memleketimizde öğrencilerimize başarılar getirmesini temenni ediyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.”