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Wanhaber / Özel

Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ile 9'uncu sınıfa yeni başlayacak öğrenciler için uyum haftası 4 Eylül'de başlamıştı.

Uyum haftasının ardından tüm öğrenciler için yarın ders zili çalacak. Uzun bir yaz tatilini geride bırakan öğrenciler, yarın çalacak olan ilk ders zili ile birlikte sınıflardaki yerini alacak.

Okullar öncesi son hazırlıklarını yapan öğrenci ve velileri okul alışverişlerini yaparken, öğretmenler de öğrencilerine kavuşacağı anı bekliyor.

VAN’DA 310 BİN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPACAK

Van’da yarın sabah çalacak olan ilk ders zili ile birlikte yaklaşık 310 bin öğrenci ile 20 bine yakın öğretmen ders başı yapacak. Ülke genelinde ise 20 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen yarın okullarda olacak.

Yarın başlayacak olan 1. Dönem, 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek.

Okullarda birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili ise, 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat 2024 Cuma günü tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci döneme 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak.

İkinci dönem ara tatili 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında olacak.

2023 – 2024 eğitim – öğretim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.

Eğitim – öğretim yılı takvimine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının da 9 Eylül 2024'te başlatılması planlanıyor.

Haber: Umut Tarhan