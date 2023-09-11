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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van’da yarın gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Van Valiliğinden de su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi konulara ilişkin uyarı yapıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada; “Yapılan son değerlendirmelere göre yarın (Salı) Van’ın kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” denildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Van Valiliği ayrıca kuvvetli rüzgar ayırışında da bulundu.

Valilik açıklamasında; “Yapılan son değerlendirmelere göre 12.09.2023 Salı gününden itibaren bölge genelinde sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi beklenmektedir” denildi.

Açıklamada şu uyarılarda bulunuldu; “Yapılan son değerlendirmelere göre; 12.09.2023 Salı günü öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar Van, Bitlis ve Hakkari illerinde rüzgarın Güneyli ve Batılı yönlerden orta ve sert rüzgar şeklinde yağış anında ise kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir. Oluşabilecek ağaç/direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”