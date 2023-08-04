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Wanhaber / Ramazan Çetin

Meteorolojik verilere göre bugün öğleden sonra Van’ın doğu ve kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Van Valiliği de uyarıda bulunarak özellikle 15.00 – 18.00 saatleri arasında ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra (15:00-18:00 lokal) Van ilinin doğu ve kuzey kesimlerinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” denildi.İHA