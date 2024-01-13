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Van'da son günlerde etkili olan kar yağışının bugün gece saatlerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Van Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada; "Bölgemizde etkisini sürdüren kar yağışının, bugün (Cumartesi) gece saatlerinde etkisini arttırıp, sabah saatlerine kadar Van il genelinde kuvvetli, yüseklerde yoğun kar yağışları şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir" denildi.

Yağışlı sistemin yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra il genelinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirlendi.

UYARIDA BULUNULDU

Valilik, uyarıda da bulunarak;

"Kar yağışları sırasında yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi hadisesine bağlı olarak görüş mesafesinde azalma, çığ tehlikesi, bölgenin yüksek rakımlı karayolu geçitlerinde (Karabet, Kurubaş, Güzeldere, Tendürek) ulaşımda akşama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

paylaşımında bulundu.