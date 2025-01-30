Van çevresinde gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların ani düşmesine bağlı olarak sis, gizli buzlanma ve don olayı yaşanabileceğini bildiren Van Valiliği, bu durumdan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için uyarı yaptı.

“SİS, BUZLANMA VE DON OLAYINA DİKKAT”

Van Valiliğinden yapılan paylaşımda, “Bitlis, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinin gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının ani düşmesine bağlı olarak bölgesel sis hadisesi, gizli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Karayolu ulaşımında bölgesel sis hadisesine bağlı görüşte daralma, gizli buzlanma ve don olayı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur.” denildi.