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Van’da son günlerde etkili olan kar yağışı bugün de aralıklarla devam ediyor. Van Valiliği, kar yağışının yarattığı olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmasını istedi.

Meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda uyarı yapan Van Valiliği; “Van ve çevrelerinde halihazırda görülen kar yağışlarının, öğle saatlerine kadar aralıklı kar ve hafif kar yağışı şeklinde devam edeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığının azalmasına bağlı olarak kara yollarında ve şehrin iç kesimlerde buzlanmaya, yağış anında görüş mesafesinin azalmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” ifadelerine yer verdi.