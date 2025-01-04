Van Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda Van ile birlikte bölge illerinde yarın kar yağışı beklendiğini bildirerek, ulaşımda aksamalar ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Van Valiliğinden yapılan paylaşımda; “Yarın (Pazar) akşam ve gece saatlerinde Van, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı olması beklenmektedir.” denildi.

“KAR YAĞIŞI VE BUZLANMAYA DİKKAT”

Van Valiliği tarafından yapılan paylaşımda; “Kar yağışıyla birlikte yükseklerde tipi ve kar savrulması, eğimi dik yamaçlarda kar akması ve çığ tehlikesi, rüzgâr üşümesi, karayolu geçitlerinde (Tendürek, Karabet, Kuzgunkıran, Kurubaş) gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama, Van Gölü’nde görüşte daralma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.