Türkiye’de çocuk nüfus sayısı belli oldu. TÜİK’in ADNKS sonuçlarına göre, çocuk nüfusun yüzde 51,3’ü erkek, yüzde 48,7’si kız çocuklardan oluştu. Birleşmiş Milletler’in 0-17 yaş grubunu kapsayan çocuk nüfus tanımına göre, bu oran 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5’ini, 1990 yılında yüzde 41,8’ini ve 2024 yılında yüzde 25,5’ini oluşturdu.

Açıklanan verilere göre, Türkiye’de çocuk nüfusunun en yüksek olduğu il 3 milyon 714 bin 755 kişi ile İstanbul, en düşük olduğu il ise 14 bin 174 kişi ile Tunceli oldu.

VAN’DAKİ ÇOCUK SAYISI

ADNKS 2024 verilerine göre, Van’ın toplam nüfusu 1 milyon 118 bin 87 kişi olarak kaydedildi. Bu nüfusun 404 bin 605’i çocuklardan oluştu. Van’daki çocuk nüfusun yaş dağılımı ise şöyle: 0-4 yaş grubu 97 bin 971, 5-9 yaş grubu 119 bin 483, 10-14 yaş grubu 118 bin 402 ve 15-17 yaş grubu 68 bin 749 kişi.

Van’da çocuk nüfusun en büyük kısmı 5-9 yaş grubunda, en küçük kısmı ise 15-17 yaş grubunda yer aldı.

Van’ın çocuk nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 36,2 olarak belirlendi. Bu oranla Van, çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranının en yüksek olduğu 8. il oldu. Van’ın, Türkiye genelinde 8. sırada olması, aynı zamanda kentteki yüksek doğum oranını da gösteriyor.