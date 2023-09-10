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Van'da Zeor Media çatısı altında kurulan ve 1 Eylül itibariyle yayın hayatına başlayan Van TV'nin frekansları belli oldu. Uydu üzerinden yayın yapacak olan Van Tv, Türkiye genelinde her yerden izlenebilecek.

Van Spor'un maçlarını canlı verecek

Van'ın ismi eski, yayını ise yeni olan televizyon kanalı Van Tv, Van Spor Futbol Kulübü'nün iç saha maçlarını naklen yayınlayacak.

Van Tv kimin?

Geçmiş dönemde kentin önemli iş insanlarından Zahir Kandaşoğlu'na ait olan Van Tv'nin yeni sahibi Orhan Olgun ve Zeki Yiğit'in sahip olduğu Zeor Media oldu.

Türksat 4A Van TV yeni Frekansı:

Frekans: 11837

Polarizasyon: (V) Dikey

Sembol Oranı: 30000

Fec 2/3

Kaynak: WanHaber