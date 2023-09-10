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WanHaber / Arif Karakaş

TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, bugün deplasmanda Antalya takımlarından Serik Belediyespor ile karşılaşacak. Ligin ilk 2 haftasında 6 puan toplayan Van Spor FK, ligde 3 puanı bulunan Serik Belediyespor ile karşılaşacak.

Bugün saat 16:00'da Serik İsmail Oğan Stadı'nda oynanacak müsabaka Van'ın yeni kanalı olan Van TV'den canlı olarak verilecek.

Van Tv'yi nasıl izlerim?

Van Tv'yi aşağıdaki frekansları televizyonunuza girerek veya internet üzerinden izleyebilirsiniz.

Türksat 4A Van TV yeni Frekansı:

Frekans: 11837

Polarizasyon: (V) Dikey

Sembol Oranı: 30000

Fec 2/3