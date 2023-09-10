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Wanhaber / Haber Merkezi

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Valiliğinin katkılarıyla, Turizm Bakanlığı, TÜBİTAK, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi’nin ilgili organizesiyle tarihi Ayanis Kalesinde gerçekleştirilen Astronomi Öğretmenler Seminerleri kapsamındaki gökyüzü izleme etkinliğine katıldı.

Teleskopla gökyüzünü izleyen Vali Balcı, emeği geçenlere teşekkür ederek: “Öğretmenlere burada uzayla, astronomi ile ilgili eğitim veriliyor. Bu etkinlikten büyük mutluluk duydum. İnşallah öğretmenlerimiz de gerek teorik gerekse uygulamalı olarak edindikleri bilgileri çocuklarımızla paylaşacaklar. Çocukların meraklı sorularına daha güzel cevap verecekler” dedi.