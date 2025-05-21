Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), 6-8 Mayıs 2025 tarihlerinde Irak’ın Erbil kentinde düzenlenen 3. Ortadoğu Turizm Fuarı’na (METEX 2025) katılarak Van’ın turizm potansiyelini tanıttı.

Fuarın ardından düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, “Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2015 yılından bu yana yakın pazarlarda turizm faaliyetlerini güçlendirmek için stratejik bir çaba içindeyiz. Bu çabamızı ilk olarak İran pazarına yönelerek başlattık. İran İslam Cumhuriyeti’nin turizm potansiyeline erişimle başlayan bu süreç, ardından farklı ülkelerde de düzenlediğimiz tanıtım programlarıyla devam etti. Son iki yılda ise Irak Kürdistan Bölgesi’nde yoğun bir şekilde faaliyet gösterdik.” dedi.

“FARKLI BİR STRATEJİ BENİMSEDİK”

Ulusal ve uluslararası fuarlara katılımın Van’ın turizm potansiyeline önemli etkiler sağladığına dikkat çeken Takva, “Türkiye’de düzenlenen ulusal ve uluslararası fuarlara katılımın, Van’ın turizm pazarından yeterli pay almasını sağlamadığını geçmiş tecrübelerimizle gördük. Bu nedenle farklı bir strateji benimseyerek, Van’ın turizm potansiyelini yakın coğrafyamızdaki ülkelere ve bölgelere etkin bir şekilde tanıtmaya odaklandık. İran pazarında elde ettiğimiz başarı, bu stratejinin doğruluğunu kanıtladı. Şimdi aynı yaklaşımı Irak Kürdistan Bölgesi’nde yoğunlaştırıyoruz. Bölgedeki turistlerin hem harcama kapasiteleri hem de Van’ın yerel dokusuyla uyumları, bu pazarı bizim için öncelikli kılıyor. Van’ın serin iklimi ve doğal güzellikleri, bölgedeki insanlar için cazip bir alternatif sunuyor. Bu doğrultuda, geçtiğimiz hafta, 6-8 Mayıs tarihlerinde Erbil’de düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı’na katıldık ve ardından bir Van Tanıtım Gecesi düzenledik.” ifadelerini kullandı.

Bu alandaki çalışmaların devam edeceğini aktaran Necdet Takva, “Van’ın turizm potansiyelini yakın coğrafyamızda daha fazla tanıtmak ve Kürdistan Bölgesi ile ekonomik, kültürel bağları güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Görece başarılı olduğumuzu söyleyebilirim, ancak daha yapacak çok işimiz var. Hepinize katkılarınız için bir kez daha teşekkür ederim." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Fuar boyunca Van TSO heyetinin, Yönetim Kurulu Üyesi Burak Gültepe’nin başkanlığında, Reşit Yaren ve Mahmut Köroğlu’nun katılımıyla güçlü bir temsil sergilediğini aktaran Takva, “Genel Sekreterimizin liderliğinde odamızdan yedi personelimiz de fuarda büyük bir performans gösterdi. Kendilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.