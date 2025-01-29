KOSGEB İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından Dijital Dönüşüm ve Kapasite Geliştirme Destek Programı hakkında bilgiler verilen programa; Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, KOSGEB İl Müdürü Bilal Emre Yörük, Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Köroğlu, Van TSO Meclis Başkan Yardımcısı Faruk Altınal, Van TSO meclis üyeleri, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Semra Odabaşı ve kurul üyeleri, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ümit Can Sari ve kurul üyeleri, Van TSO Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, oda organ üyeleri ve çok sayıda KOBİ katılım sağladı.

TAKVA: BULMAK İSTİYORSANIZ, ARAMALISINIZ

KOSGEB İl Müdürlüğü ile yapılan işbirliği kapsamında Dijital Dönüşüm ve Kapasite Geliştirme Destek Programını düzenlendiğini ifade eden Van TSO Başkanı Necdet Takva şunları söyledi:

“Anlatılan destekler oldukça önemli. Muhakkak ki KOSGEB’i ziyaret edin ve gerek bugün anlatılan destekler gerekse diğer destekler hakkında detaylı bilgiler almanızı öneririm. KOSGEB’in kapısı her zaman açıktır. KOSGEB erişilemez, ulaşılamaz değil. Bu kurumlar hepimizin. İl Müdürümüz Emre Bey ve diğer çalışan arkadaşlarımıza istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Onlarda size gerekli tüm bilgileri paylaşacaklardır. Bulmak istiyorsanız, aramalısınız-gitmelisiniz. Bizlerde Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak zaman zaman destek veren kurumlarımız ile birlikte böylesi bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Üyelerimizi, yatırımı olan ve yatırım yapmak isteyen insanlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz.”

“KAYNAK KULLANIMI KONUSUNDA ARİF DEĞİLİZ”

Takva konuşmasını, “Kurumsal kapasitemizi artırmak adına daha çok kaynaktan faydalanmamız gerekiyor. Bizim şehrimiz Türkiye’deki tüm şehirlerden daha fazla bu kaynakları kullanması gerekiyor. Çünkü biz kaynak kullanımı konusunda arif ve yetenekli bir şehir değiliz. O yüzden KOSGEB, DAKA, TKDK, Tarım ve Orman Müdürlüğü gibi kurumlar bizim için bir fırsat. Buradaki uzmanlar, başkanlar ve müdürlerde bizimle uyum içinde çalışmakta. Yeni işyeri açmak isteyen ve işletmesini büyütmek isteyen KOBİ’lerimizin her zaman yanındalar. Bunun da şahidiyiz.” İfadeleriyle tamamladı.

YÖRÜK: ÖNEM ARZ EDİYOR

Programda konuşan KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük şöyle konuştu: “Van Ticaret ve Sanayi Odası bizim çok önemli bir paydaşımızdır. Kapıları sonuna kadar bizlere açıktır. Bugün de o önemli paydaşlığın ve işbirliğinin sonucu olarak bir aradayız.” Yörük konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Küresel ekonomide rekabet gücümüzü artırmak, çağın gerekliliklerine ayak uydurabilmek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için KOBİ’lerimizin gelişimi, çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu bağlamda, KOSGEB olarak sunduğumuz destek programlarımız ile KOBİ’lerimizin verimliliğini, üretimini, pazar büyüklüğünü, kurumsal kapasitelerini ve dijitalleşme süreçlerini hızlandırmayı hedefliyoruz.”

“BİR FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ”

Yörük konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dijital dönüşüm, artık yalnızca bir teknoloji meselesi değil; aynı zamanda iş yapma biçimimizi, üretim süreçlerimizi ve müşteri ilişkilerimizi de kökten değiştiren bir dönüşüm sürecidir. Bu noktada da işletmelerimizin teknolojiye uyum sağlamaları, iş süreçlerini daha verimli hale getirmeleri ve küresel pazarlarda daha rekabetçi bir duruma gelmeleri için dijitalleşmeyi ve kapasite artırmayı bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu vesileyle, KOSGEB’in destek programlarını sizlerle daha yakından paylaşarak, işletmelerimizin potansiyellerini daha ileri taşımalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu programların, sadece Van için değil, tüm bölgemiz için ekonomik kalkınmaya güçlü bir katkı sağlayacağına olan inancımız tamdır.” dedi.

Program soru-cevap bölümü ile tamamlandı.