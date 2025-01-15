Van Ticaret ve Sanayi Odasının 2024 değerlendirme toplantısında konuşan Oda Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 2025 yılı içerisinde Van için güzel gelişmelerin olacağını söyledi.

“VAN MERKEZLİ MUTFAK SANATLARI VE GASTRONOMİ MERKEZİ OLUŞTURULACAK”

Başkan Takva yaptığı açıklamada, “2025 yılına ilişkin bazı müjdeleri paylaşmak isterim. İlk müjde turizmde önemli destinasyon haline gelen gastronomi meselesidir. Van Ticaret ve Sanayi Odası son 2 yıldır çalışmalar yapıyor. Bu çerçevede 2025 yılı bitmeden Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van merkezli Mutfak Sanatları ve Gastronomi Merkezi oluşturulmasında bir proje çalışması gerçekleştireceğiz.” dedi.

“EĞİTİM VAKFI KURULACAK”

Takva, açıklamalarının devamında, “Bir diğer müjde ise Van Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı’dır. Van Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde belki ileride bir Ticaret Üniversitesi kurmak ya da özel bir eğitim merkezi, bir ortaöğretim veya lise gibi bir hayalimiz de var. Bu nedenle Ticaret Odası Eğitim Vakfını kuracağız. Biz veya bizden sonra gelecek arkadaşlarımız inşallah bu vakıfla bu şehrin önemli bir veya birkaç eksikliğini gidermiş olacaklar. Bunun yanı sıra bu yıl içerisinde de Tahkim ve Arabuluculuk Merkezimizin de açılışını gerçekleştireceğiz. Tahkim merkezimiz böylece ticari anlaşmazlıkların hukuki merkezi olacak.” sözlerine yer verdi.