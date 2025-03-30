Yapımına 2018 yılında başlanan ve ilk kez bu yıl belli zamanlarda ibadete açılan Tıbbiye Cami'de ilk bayram namazı da kılınmış oldu.

Sabah 06.00 dolaylarında camiye gelmeye başlayan cemaat, 06.25'te bayram namazını eda etti.

Namaz sonrası yapılan duaların ardından bayramlaşan cemaat camiden ayrıldı

İlk kez Tıbbiye Cami'de namaz kılan vatandaşlar, caminin güzelliği karşısında memnuniyetini dile getirdi.

Tıbbiye Cami bir kısım eksikliklerin tamamlanmasının ardından tamamen ibadete açılacak.