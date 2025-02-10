Van-Tahran ve Tahran-Van arasında çift yönlü tren seferleri başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bilet satışlarının 20 Şubatta başlayacağını duyurmuştu. Van-Tahran tren seferlerinin hareket saatleri, bilet fiyatları, güzergahı ve diğer detayları belli oldu.

VAN- TAHRAN TREN SEFERLERİ

Van-Tahran yolcu trenleri için 20 Şubat 2025 tarihinde bilet satışına başlanacak.

İlk tren seferi Tahran'dan 09 Mart 2025, Van'dan ise 10 Mart 2025 tarihinde başlayacaktır.

Her pazar ve çarşamba Tahran'dan, her salı ve perşembe günleri ise Van'dan hareket edecektir.

TAHRAN-VAN: Her pazar ve çarşamba günleri Tahran'dan saat 13.00'de hareket edecek olup; pazartesi ve perşembe günleri saat 11.00'de Van'a varacaktır.

VAN-TAHRAN: Her salı ve perşembe günleri Van'dan saat 21.00'de hareket edecek olup; çarşamba ve cuma günleri saat 18.20'de Tahran'da varacaktır.

VAN-TAHRAN TREN GÜZERGAHI

Tren güzergahı Van - Kapıköy - Razi - Salmas - Tebriz - Zanjan - Tahran üzerinden sağlanacaktır.

BİLET FİYATLARI

Van-Tahran arası bilet fiyatları 24,90 avro (euro) olarak belirlendi.