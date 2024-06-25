Bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Van Spor FK'de yaprak dökümü sürüyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte futbolcular Van Spor'dan ayrıldıklarını duyuruyor. Van Spor ise bu durum karşısında sessizliğini koruyor.

Son olarak Van Spor'un yıldız stoperi Furkan Sakı da takımdan ayrıldı. Takımdan ayrılmasıyla birlikte 3. Lig ekiplerinden Bursaspor'a transfer olan Sakı, bu sezon ligde 26 maçta forma giymişti. 2'de play-off maçında forma şansı bulan Sakı, 3 gol ve 2 asist kaydetmişti.

BURSASPOR DUYURDU

Bursaspor, sosyal medya hesaplarından "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Furkan Sakı ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" paylaşımında bulunarak Sakı transferini resmen duyurdu.