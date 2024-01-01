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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Van Spor FK, yeni bir teknik direktör ve yeni bir forvet transferiyle yeni yıla giriş yaptı.

Kulüp tarafından yapılan açıklama ile, 2024 yılı için daha güçlü adımların atılması temennisi dile getirildi.

Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada; “Değerli Vanspor Camiası, Yeni bir yılın kapılarını aralamadan önce, geride bıraktığımız yılda birlikte yaşadığımız mücadele, tutku ve dayanışma için teşekkür ederiz. 2024, yeni hedeflere yürüme ve birlikte daha büyük zaferlere imza atma fırsatı sunuyor. Yeni yılın getireceği heyecan ve umutla, birlikte daha güçlü adımlar atacağımız bir yıl olmasını temenni ederiz. Taraftarlarımızın coşkusuyla dolu, başarılarla dolup taşan bir yıl geçirmeniz dileğiyle, sağlık ve mutluluk dolu bir yeni yıl sizi bekliyor. Sevgiler…” denildi.