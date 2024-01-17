Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 16.01.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları açıklandı.

Raporda Van Spor FK teknik sorumlusu Ümit Bozkurt da yer aldı. Ümit Bozkurt, Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

PFDK sevkinde Van Spor FK Teknik Sorumlusu Ümit Bozkurt, şu şekilde yer aldı; “Vefa Group Van Spor FK Kulübü teknik sorumlusu Ümit Bozkurt’un 14.01.2024 tarihinde oynanan Vefa Group Van Spor FK - Bucaspor 1928 TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

