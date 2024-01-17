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Van Valisi Ozan Balcı’yı makamında ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ökten ve Genel Müdür Mete’ye Van’da yapılan hizmetler, eğitime verilen destek ve yenilikler aktarıldı. Ardından Van Valiliği tarafından yürütülen "Kitapvan Projesi" binasını ziyaret edilerek proje hakkında bilgi alındı.

Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Van Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni de ziyaret ettikten sonra, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete ve Van İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras ile birlikte, Selâhaddini Eyyubi Anadolu Lisesi'nde eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Yardımcısı Ökten, sosyal medya hesabından, “Okuyan bir nesil inşasında emin adımlarla yürüyen ilimizin tüm illere örnek olmasını temenni ediyor, gayretlerinden ötürü Kıymetli Valimizi ve ekibini eğitime katkılarından ötürü tebrik eder; kendilerine misafirperverliklerinden ötürü çok teşekkür ederim” paylaşımında bulundu.