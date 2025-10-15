Van Spor FK U19 takımı yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Sahasında Iğdır temsilcisini konuk eden Vanspor U19, çekişmeli geçen karşılaşmada rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırmayı başardı ve liderlik koltuğunu korudu.

TFF Gelişim Liginde namağlup 2 takım Van Sanayi Futbol sahasında karşı karşıya geldi.

İlk yarıya her iki takım da baskılı başlamak istedi. Önemli ataklar yapan temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK,

karşılaşmanın 16. dakikasında öne geçti. 10 numara formasıyla Soran Tümen attığı gol ile takımını öne geçirdi.

Beraberlik baskısı kuran rakip Alagöz Holding Iğdır FK futbolcusu, 36. dakikada penaltıdan attığı golle takımına beraberliği getirdi

45 dakikalık bölümde başka gol olmayınca ilk yarı 1-1'lik skorla sona erdi. İknci devreye iyi başlayan Van ekibi önemli ataklar yakaladı ama gole çeviremedi. Karşılaşmanın 83. dakikasında ise 20 numaralı formasıyla Eren Yıldız sahneye çıktı ve Van Spor'un 2. golünü atarak skoru 2-1 yaptı.

Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmayınca İmaj Altyapı Van Spor FK, rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Temsilcimiz, namağlup serini 5 maça çıkarırken, puanını da 15'e yükseltti.